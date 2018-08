Urmas Reinsalu: Vene vägede Eestist lahkumise päev on eesti rahva võidu päev okupantide üle

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et õigusega on seda päeva hakatud nimetama patrioodi päevaks. „Vene sõdurite Eesti pinnalt lahkumise hetk sümboliseerib kogu võitlust aastakümnete jooksul, mida eesti mehed ja naised okupantide vastu pidasid. Eesti rahva ajalugu okupatsiooni ajal pole üksnes repressioonide ja argise elu ajalugu. Selle ajaloo särav lehekülg on vabadusvõitlus. Sellel vabadusvõitlusel on palju erinevaid vorme, kuid eesmärk oli üks: leppimatus võõra võimu all elamisega,“ rõhutas Reinsalu.

„Eesti 100. juubeliaastal mäletame kõiki vabaduse eest võidelnuid ja nende mälestuse jäädvustajaid. Patrioodi päeva traditsioon on mälestusteenistus, uue traditsioonina hakatakse sel päeval annetama Vabaduse Tammepärja aumärke vabaduse eest võidelnuile ja Eesti vabadusvõitluse toetajatele. Esimest korda anname Estonia kontserdisaalis välja 129 aumärki, mille kavalerid on esitanud austusega Eesti inimesed,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister osales Vene vägede lahkumise aastapäevale pühendatud traditsioonilisel tänujumalateenistusel ja asetas pärja justiitsministeeriumi nimel ratsamonumendi jalamile.