Urmas Reinsalu süürlanna süütamise taustal: Eestis ei karistata pagulasi leebemalt kui kohalikke

Väidetavalt oma abikaasa põlema pannud süürlast ootaks praeguse kahtlustuse kohaselt maksimaalselt aasta vangistust. Martin Helme imestab, kas riik otsibki pagulastele kergemaid karistusi, ent Urmas Reinsalu sellega ei nõustu.

Tänases riigikogu infotunnis sõnas Martin Helme (EKRE), et politseist ja prokuratuurist tulevad väga kummalised versioonid, kuidas naine olevat äkki ise süttinud või et tegemist oli tööõnnestusega köögis. "Nüüdseks on prokuratuur siiski jõudnud järeldusele, et tegemist oli ilmselt koduvägivallaga või tapmiskatsega. Aga minule jäi kõrva, et prokuratuur on alustanud uurimist ettevaatamatuse tõttu tekitatud tervisekahjustuse pärast. On ka palju karmimaid paragrahve selle kohta. Kas te oskate kommenteerida, missuguse printsiibi järgi prokuratuur neid paragrahve otsib," uuris ta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) selgitas, et riikliku süüdistuse esitamise ajaks võib paragrahv muutuda. Ta rõhutas, et selles ei ole midagi tavatut, kui asja menetlemise käigus kvalifikatsioon muutub. "Kas ta muutub raskemaks või kergemaks või milline on prokuratuuri järeldus selle asja menetlemisel, selle jaoks ongi sõltumatu kriminaalmenetlus."

Helme meenutas, et praeguse paragrahvi puhul on maksimaalne karistus rahatrahv või aastane vangistus. "Miks jääb niisugune mulje, et pagulaste puhul otsitakse paragrahv, mis peaaegu ei haaku asjaga, mis tähendab seda, et süüdimõistvat otsust kohtust on palju raskem saada," imestas ta.

Reinsalu toonitas: "Ma võin teile kinnitada, et Eesti riigis ei kvalifitseerita kuritegusid ega mõisteta karistusi lähtuvalt sellest, kas isik on pagulane või Eestis pikaajaliselt elanud või Eestis sündinud inimene. Kuritegu peab saama adekvaatse karistuse, sõltumata nendest asjaoludest." Ta rõhutas ka, et prokuratuur ja kohtud lähtuvad ikkagi teo tegelikust raskusastmest.

Delfi kirjutas möödunud nädalal, et kohus võttis kaheks kuuks vahi alla Lasnamäe süürlase, keda kahtlustatakse oma abikaasa süütamises, mille tagajärjel sai naine raskeid vigastusi ja on nüüd koomas.