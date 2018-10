Urmas Reinsalu: sünnijärgsed Eesti kodanikud ei pea sellest teise riigi kodakondsust võttes loobuma

"Minu eeldus on, et tegemist ei pruukinud olla eksitusega, mis puudutab sellele Abhaasia daamile (Alli Rutto – toim) kodakondsuse andmist," ütles Reinsalu Delfile. "Minu teada ka siseministeerium on kõhklev selles küsimuses, kas tegemist oli eksitusega või mitte ja on pöördunud Tartu Ülikooli õigusteadalaste poole, et tellida juriidiline ekspertiis," lisas ta.

"Kui ma vaatan ka seda riigikohtu otsust, mis puudutab Venemaalt opteerumist, siis see ei käsitlenud Gruusia territooriumi," ütles minister. Tema hinnangul peaks lähtekohaks olema see, et eksitust ei ole aset leidnud ja Alli Rutto on sünnijärgne Eesti kodanik. "See võiks olla mõistuspärane seaduse tõlgendamine," sõnas Reinsalu. "Rahuleping sõlmiti ju Eesti ja Venemaa vahel, mitte Eesti ja Gruusia vahel."