Urmas Reinsalu: statistika näitab, et Tallinnas on hullemad ummikud kui maailmalinnades Berliinis ja Madriidis

Viimastel päevadel on käinud avalikkuse ees kibe vaidlus: justiitsminister, IRL-i liige Urmas Reinsalu usub, et Tallinna liiklus muutuks sujuvamaks, kui keskerakondlik linnavalitsus lõpetaks autojuhtide kottimise, linnajuhid, täpsemalt tegevlinnapea Taavi Aas ja kesklinna vanem Taavi Pukk, näevad asja aga hoopis teistmoodi.

Linnajuhtide arvates tuleb autoliikluse kiirust piirata, et inimesed kasutaksid agaramalt ühistransporti. Urmas Reinsalu võtab vastasseisu uues vaatuses relvana tarvitusele statistika: selgub, et ehkki Tallinn on väike linnake, kulub siin ummikutes aga selmääral, justkui tegu oleks mõne rahvarohke maailma metropoliga.

Urmas Reinsalu avalik kiri kahele Taavile, kelle käes on linnas võim: „Mõlemad Taavid (Aas ja Pukk) pahandasid, kui ma ütlesin, et ka autojuhid on linnakodanikud, et kiusamisega ummikute vähendamine on vale, et hoopis see toob kaasa hoopis ummikute kasvu.

Taavi Pukk läks koguni nii hoogu, et väitis, justkui oleksid ummikud toredad asjad, kuna siis on aega vanaemale helistada, et ummikutes pole mingit tagakiusamise maiku. Pukk ütles otsesõnu, et kiusamine jätkub ja seda hoopis suuremates mastaapides: tema kinnitusel jätkub kiiruste aeglustamine linna ametliku poliitikana.

Taavi Aas sekundeerib, et jätkub ka autode liikumise piiramine.

Niisiis- ja ma kordan siinkohal oma eilset sõnavõttu - ummikute tegemine pole mitte märk linnavalitsuse suutmatusest, vaid tahtlik ja süsteemne tegevus. Taavi Aas ja Taavi Pukk tunnistavad selle ju ise avalikkusele üles: visioon on pigistada linn kitsasteks pudelikaelteks, võtta kiirused maha. Nii saamegi mööda linna sõitvad ratastel teod, kust linnavalitsuse loal on hea vanaemale helistada.

Taavi Aas ütleb, et teistes linnades tähistatakse ka autovaba päeva, tuues näiteks Pariisi, Berliini ja Madriidi. Nendes linnades võideldakse aga ka ummikutega, mitte ei võeta linna poliitikaks ummikut kui eluviisi. Vaatame TomTomi 2017 aasta linnade uuringut ummikutes kaotatud aja protsendi kohta ja võrdleme Taavi Aasa nimetatud linnade suurusi:

Tallinn, 32 % ajakadu, 0,46 mln elanikku

Madriid, 25 % ajakadu, 3,2 mln elanikku

Berliin, 29 % ajakadu, 3,7 mln elanikku.

Ja Taavi Aasa näiteks toodud miljonilinnadest on ainult Pariisis ummikute osakaal liikluses veedetud ajast Tallinnast kõrgem, ja seda 6 % võrra (siis kokku 38%) võrreldes Tallinnaga!!! Kusjuures Pariisis elab citys 2,2 miljonit ja kogu linnastus 12 200 000 inimest, ehk teisisõnu rohkem inimesi kui Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus inimesi kokku!!!

Tule taevas appi. Võtkem mõistus kokku, ärme tegele utoopiate ehitamisega linnainimeste närvide arvelt.“