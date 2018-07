Urmas Reinsalu: politsei nähtavust liikluses peab suurendama

Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab tänavuse suure liiklussurmade arvu valguses, et politsei nähtavust liikluses peab suurendama ja järelevalvet karmistama.

"Ma kindlasti loodan, et politsei on teinud ümberpaigutusi ja politsei on nähtav," ütles Reinsalu Delfile. Ta lisas, et politsei peab olema liikluses üldiselt rohkem nähtav. "Loomulikult ma olen 100 protsenti nõus siseministri seisukohaga, et sellises ettevaatamatuses peab ka politsei järelevalvekultuur olema tõsiste või ülbete liiklushuligaanide puhul jäigem."

Siseminister Andres Anvelti välja pakutud veapunktisüsteemile eelistaks Reinsalu enda kinnitusel vähem ohtlike liiklusrikkumiste puhul tingimisi karistamist. "Kui sa tead, et sa oled väiksema liiklussüüteo toime pannud, siis riik ei näita oma jõudu, aga järgmine kord saad siis topeltrauaga, ennekõike rahalise trahvi puhul," märkis ta.

Re8insalu hinnangul on omal kohal ka sissetulekupõhised trahvid. "Parlamendi menetluses see seadus on ja ma loodan, et sügisel parlament seda venitusteta menetleb," ütles ta.