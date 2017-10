Urmas Reinsalu oma ideest ei loobu! Sõnum Rainer Vakrale: selg sirgu! Haarame koos EKRE ja Reformierakonnaga Tallinnas võimu

Nädalavahetusel Keskerakonna kukutamiseks võimalikku nelikliitu pakkunud Urmas Reinsalu (IRL) ei lase end Rainer Vakra ütlemistest heidutada ja kutsub ikkagi sotse liituma.

Pühapäeval Delfis ilmunud arvamusloos leidis Reinsalu, et koos võiksid linnajuhtimise üle võtta IRL, Reformierakond, sotsid ja EKRE. Sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra ütles peagi, et sotsid EKRE-ga koostööd ei tee.

"Minu ettepanek ei olnud võim võimu pärast. Ühinenud opositsiooni printsiipide lähtekoht on teistsugune poliitiline kultuur Eesti riigi pealinna juhtimisel. Ja selle aluseks on väärtused," rõhutab Reinsalu nüüd.

"Pole mõtet eksitada, ma ei teinud ettepanekut neljale erakonnale ühineda, ma tegin ettepaneku, et deklareeritaks ühiselt teist väärtusplatvormi kui see, millel rajaneb juba üle kümne aasta Tallinna juhtimine," jätkab ta.

Reinsalu toonitab, et kui Vakra meelest on praegune linnajuhtimise kultuur sotsiaaldemokraatidele sobiv, siis on see tema valik. "Siis tähendab paraku hääl sotsidele tänase linnavõimu kindlustamist. Veel ei ole hilja- ajage selg sirgu ja öelge, et olete ühinenud opositsiooni platvormiga päri. Sest sellele platvormile ei ole alternatiivi teistsuguse väärtusliini kehtestamisel."

Ta märgib, et olles tallinnas opositsioonis, on tallinna sotsiaaldemokraadid näidanud koos teiste opositsioonijõududega selgelt, et nad ei aktsepteeri tänase linnajuhtimise väärtusi. "Iseenda aastatepikkusele poliitikale selja pööramine näitaks just seda, milles süüdistate mind: et võimaliku võimu nimel võib loetud päevadega väärtustest loobuda. Selg sirgu, sotsid!"

Reinsalu lisab lõpetuseks: "Sirutan teie poole sõbrakäe - ühine tegutsemine toob edu. Tänase opositsiooni ühtsuse lõhkumine toob selle, mida mõlemad ju tegelikult teame: muutus jääb tulemata. Linnakodanikud, kes muutust ei soovi, valivad niikuinii Tallinnas Keskerakonda."