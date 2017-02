Urmas Reinsalu: maksuredel pole püha reliikvia, et seda saaks muuta vaid majanduskriisis

Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab, et maksuredel peaks saama muuta ka muul ajal kui majanduskriisis.

"Tutvusin põgusalt õiguskantsleri kommentaariga ja silma jäi üks asi: kui maksuredel on püha reliikvia ja seda saaks muuta vaid majanduskriisis, kuidas siis oli põhiseaduspärane 2015. aasta suvel toimunud maksuredeli muutmine suunas, et makse tõsta?" rääkis Reinsalu Delfile.

"Sel juhul õiguskantsler kohtusse ei läinud. Vahe toonase ja läinud detsembri olukorraga oli see, et 2015. aasta muutusega tahtis parlament valitsuse ettepanekul tekitada madalamat õiguspärast ootust ja sellekohane pügal ka seaduses ilutseb. See oli ja on tõsiasi. Tuleb tõsine põhiseaduslik arutelu, kus on kaalul arutelu, millise valitsuse õllehinna redel on igavene? Kas Eesti riigis maksab redeliaegade lõpuni Ansipi valitsuse, Rõivas I, Rõivas II või Ratase valitsuse õllehind? Nagu vahva sõdur Šveik kunagi tõdes, saab tuvastada ühe loodusseaduse: kõik Eesti valitsused on tõstnud õlle hinda ja kõik on ka kukkunud. Iseasi, millal ja mispärast," arutles Reinsalu.

Õiguskantsler Ülle Madise tegi reedel pöördumise, kus ta leiab, et alkoholiaktsiisi ennaktempos tõstmine on põhiseadusevastane.