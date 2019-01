Urmas Reinsalu kutsub valitsust tunnustama Venetsueela ajutise juhina Juan Guaidód

Samasugust seisukohta on Reinsalu kinnitusel muuhulgas väljendanud Ameerika Ühendriigid, paljud Ladina-Ameerika riigid, Iisrael, Kanada ning Suurbritannia. Sarnase üleskutsega on läinud nädalal esinenud ka mitmed Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa Liidu riikide ultimaatumi korraldada kaheksa päeva jooksul uued ja vabad valimised on Maduro selgesõnaliselt tagasi lükanud.

"Eestil on ajalooline kogemus kommunistlike diktaatoritega ning mäletame tänutundega neid riike, kes meid toetades ostustavalt ja väärtuspõhiselt tegutsesid. Usun, et praegusel hetkel on meil asjakohane toetada Venetsueela rahvast ja vabadusel ning rahvaste demokraatlikul otsustamisõigusel rajanevaid väärtusi," märkis Reinsalu.

Eesti Vabariigi seisukoht aitab Reinsalu hinnangul kindlasti kaasa ka Euroopa Liidu ühiste seisukohtade tugevdamisele ning kutsub teisi Euroopa Liidu riike kaaluma sarnast käitumist.

"Selleks, et vähendada ohtu vägivalla eskaleerumiseks, peavad vaba maailma riigid väljendama oma selget ja resoluutset seisukohta. Kiirus ja otsustavus rahvusvahelise demokraatlikesse väärtustesse uskuva kogukonna poolt aitab lahendada Venetsueela kriisi vähemate inimkannatustega," toonitas justiitsminister.

Eelmisel nädalal esitasid Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania Madurole ultimaatumi korraldamaks kaheksa päeva vältel uued valmised, mille Maduro tagasi lükkas. "Mitte keegi ei pane meile ette tähtaegu," teatas Venetsueela välisminister ÜRO julgeolekunõukogule.

Suurbritannia teatas seepeale täiendavalt, et kui uusi valimisi järgmise nädala esmaspäevaks toimunud ei ole, toetab riik automaatselt Guaidód.

Juan Guaidó sai ootamatult võimule möödunud nädala kolmapäeval, kui toimusid massimeeleavaldused Maduro vastu, Ühel meeleavaldusel Caracases kuulutas Guaidoód end riigi ajutiseks presidendiks.