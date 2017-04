Urmas Reinsalu: Jürgen Ligil on kas haugi mälu või süüdistab ta oponenti asjas, mida on ka ise teinud

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) sõnul süüdistab endine rahandusminister Jürgen Ligi praegu ametis olevat rahandusministrit asjades, mida ta ka ise on teinud.

“Jürgen Ligi pistis Sven Sesteri peale pröökama, et eelarvestrateegia sisaldab ka laste sündimuskordaja kasvu kui üht poliitikaeesmärki, aga nii saavat eelarvestrateegiat teha ainult idioot. Vaatasin huvi pärast ka Jürgeni enda tehtud eelarvestrateegiaid. Näiteks eelarvestrateegias 2015-2018 on kodanik Ligi strateegias kenasti sees eesmärk viia aastaks 2018 sündimuskordaja 1,75 tasemele! Nii et Ligil on lihtsalt haugi mälu ja ta on oma strateegiad ära unustanud või ta süüdistab oponenti lihtsalt asjas, mida ta ise on korduvalt teinud. Kumb valik õige on, mine võta kinni,” kommenteeris Reinsalu Ligi kriitikat Sesteri suunal.

“Teiseks väidab Ligi, et majandus on juba üle kuumenemas, investeeringud kurjast ning Sester valetab kui räägib majanduse elavdamisest. 2015. aastal oli meie SKP kasv 1,1%, 2016. aastal oli 1,6 %. Sellise suslaga me küll Soome-Rootsi jõukust ei saavuta, mida mõni mees suure suuga lubanud on. Nii et üks asi on loosung, teine asi on reaalne poliitika," ütles Reinsalu.

Valitsus kiitis Reinsalu sõnul eile heaks selle sajandi suurima erastamisprojekti. "Erastamine, tööjõumaksude langetamine ja investeeringud toovad suurema majanduskasvu. Ka Ligi osundatud eelarvenõukogu juht Raul Eamets oli eile valitsuse istungil nõus, et investeeringud elavdavad majandust," märkis Reinsalu.