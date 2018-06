Urmas Reinsalu isikuandmete kaitse seadusest: ülekaaluka avaliku huvi mõiste on ajakirjandusvabaduse seisukohalt riskantne, pikas plaanis ohtlik

Riigikogus praeguseks teise lugemise läbinud uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu algse versiooni ajakirjandust puudutavas paragrahvis oli juttu üksnes avalikust huvist: "Isikuandmeid võib andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada andmesubjekti õigusi.".

Reformierakondlasest põhiseaduskomisjoni liikme Hanno Pevkuri sõnul oli selline sõnastus justiitsminister Urmas Reinsalu otsus, ministeeriumi ametnike otsus oli aga kasutada ka uues seaduses ülekaaluka avaliku huvi mõistet. Komisjon arutas seda küsimust uuesti ja kiitis põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi muudatusettepaneku seitsme poolthäälega heaks.

Seega näeb isikuandmete kaitse seaduse praeguseks teise lugemise läbinud eelnõu paragrahv 4 välja järgmiselt: "Isikuandmeid võib andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada andmesubjekti õigusi.".

Selline sõnastus võib Eesti vabale ajakirjandusele äärmiselt ohtlikuks muutuda, on tõdenud Eesti Ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar Postimehes ilmunud arvamusloos.

Muret, et seadusesse raiutud väljend "ülekaalukas avalik huvi" teeb võimalikuks vaba ajakirjanduse suukorvistamise, väljendas Delfile ka poliitik ja õppejõud Marju Lauristn.