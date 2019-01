Urmas Reinsalu Euroopa Komisjoni ettepanekust: küüniline on õigusriigi põhimõtete järgimine rahale ehitada

"Eesti valitsus ei ole sellele ettepanekule andnud rohelist tuld ja olen veendunud, et see on mõistlik," leidis Reinsalu.

Justiitsminister ütles oma seisukohas välisministeeriumile, et Euroopa Komisjonile antud kaalutlusõigus on väga suur, kuid määruse eelnõu kohta pole tehtud analüüsi. "Seetõttu puudub võimalus hinnata, kas komisjoni mõne liikmesriigi suhtes valitud konkreetne meede on proportsionaalne ning mittediskrimineeriv."

Reinsalu sõnul on protseduur konstrueeritud pöördhääletusele: kui komisjon on ettepanku teinud, siis liikmesriikide poolt komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus. "Komisjoni valitud õiguslik alus on küsitav. Komisjon leiab, et aluseks on Euroopa Liidu finantshuvide kaitse. See aga on üpriski kaudne tõlgendus. Ka Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistus tõi esile rea juriidilisi probleeme selle algatusega seoses," märkis Reinsalu.

"Euroopa Liidus peavad liikmesriigid kindlasti järgima õigusriigi põhimõtteid, kuid on küüniline ehitada õigusriigi põhimõtete järgimine rahale: kui järgid õigusriigi põhimõtteid, siis saad raha, kui Komisjoni meelest ei järgi, siis raha ei saa," rääkis Reinsalu.

Ta hoiatas, et lisaks on selle ettepaneku puhul tegemist üpriski avara pretsedendiga, mille järgi ka tulevikus võidakse hakata iseseisvaid poliitikaküsimusi siduma Euroopa Liidu eelarve maksete blokeerimisega.