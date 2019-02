Urmas Reinsalu: Eestis tuleks orjapidamine põhiseadusega keelata

Riigikontrolör Janar Holm avaldas sotsiaalmeedias imestust punkti lisamise vajalikkuse osas, kuna orjapidamine on juba praegu niikuinii Eestis keelatud.

"Justiitsminister tegi ettepaneku täiendada põhiseadust orjapidamise keeluga. Ei teadnudki, et see on siiani lubatud. Meenub, et justiitsminister on korduvalt rõhutanud vajadust võidelda mittevajaliku õigusloomega," märkis Holm.

Reinsalu tegi ettepaneku põhiseaduse muutmiseks põhiseaduse asjatundjate kogu töö raames, mille ülesanne on analüüsida Eesti põhiseaduse probleeme ja vajaduse korral esitada valitsusele lahendusettepanekud.