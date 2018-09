Urmas Reinsalu: alkoholiaktsiisi langetamine jäi ära sotside pärast! Neil oli mugav positsioon öelda ei

Valitsuskoalitsioon leidis eelarvekõnelustel, et alkoholiaktsiisi langetama ei hakka. Varasemalt on langetamise vastu olnud ennekõike sotsid eesotsas esimehe Jevgeni Ossinovskiga.

Nii ka nüüd. Justiitsminister Urmas Reinsalu räägib Delfile, et Isamaa tegi ettepaneku minna vastupidist teed ehk aktsiisi alandada, ent sotsidele mõte ei meeldinud. "Nende jaoks oli see vastuseis asi iseenesest. Üldjoontes nad leidsid, et riigieelarvestrateegias kokku lepitud aktsiiside loogika peaks säilima. Meie panime lauale ettepaneku ikkagi lõpetada piirikaubandus, tuua aktsiis alla. Argumenteerisime, et see oleks mõistlik, kuid nemad ei tahtnud muuta, lihtsalt mugav positsioon öelda ei."

Reinsalu viitab, et aktsiisid kujunevad ilmselt teemaks valimiskampaanias ning suurusjärgud vaadatakse taas üle aasta pärast, mil uus valitsuskoosseis arutab 2020. aasta riigieelarvet.

Reinsalu arvab, et praeguses olukorras piirikaubanduse rindel midagi ei muutu. "Osakaal Eestis tarbitavast alkoholist, mis pole pärit Eesti territooriumilt - rahandusministeeriumi prognooside kohaselt ei peaks see kuhugi langema. See moodustab suurusjärgus veerandi tarbitavast alkoholist."

Reinsalu viitab, et eeldus selline alkokaubandus lõpetada on see, et peaks viima aktsiisi Läti tasemele. "Siis lõppeb kõpsti ära," märgib ta ja lisab muigamisi: "Siis nende angaaride (piiri olevad alkokauplused -toim) asemele teeme IKEA filiaalid hoopis."

Indrek Saar: aktsiisilangetus hoopis kasvataks alkoholi tarbimist