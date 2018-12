Urmas Reinsalu Abhaasia eestlase Alli Rutto kodakondsusest: elame nagu mingis varjude maailmas

"Proua Rutto juhtimis jällegi uus vaatus. Me elame nagu mingis varjude maailmas. Inimene on sama, seadus on sama, riik on sama. Inimene ärkab hommikul üles ja selgub et ta polegi enam Eesti kodanik muutunud ametkondade tõlgenduse tõttu. Kafka Protsess," ütles Reinsalu sotsiaalmeedia vahendusel.

Reinsalu pole enda sõnul üllatunud, et Tartu Ülikoolilt tellitud õigusanalüüs jõudis samale järeldusele nagu ametkonna muutunud tõlgendus. "Samas, ka siseministeerium ju kõhkles, miks siis muidu analüüsi tellida," märkis ta.

"Olen siseministeeriumile kirjutanud, et justiitsministeeriumi hinnangul saab eesmärgipärase tõlgenduse teel säilitada proua Rutto sünnijärgse kodakondsuse. Kõnelen sellest kindlasti lähiajal siseministriga. Kui seda tõlgendust mingitel põhjustel ei soovita siiski teha, siis tuleb seaduse tasemel anda õiguslik selgitus," toonitas justiitsminister.

"Ma pole terve mõistuse ja õigusriigi põhimõtte järgi nõus, et ta (Alli Rutto – toim) loetaks eksituse teel kodakondsuse saanuks ja peaks hakkama nullist kodakondsust taotlema. Siis võetaks see võimalus ära teistelt temaga samas staatuses olevatelt Abhaasia eestlastelt, muuhu lgas ka sealselt eesti õpetajalt," märkis justiitsminister.