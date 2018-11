Urmas Reinsalu: Abhaasia eestlane Alli Rutto pole saanud Eesti kodakondsust ekslikult

Reinsalu ütles vastuseks Meierile, et Rutto passita jätmine ei ole tervemõistuslik lahend.

"Minu hinnangul saaks kodakondsuse seadust tervemõistuslikult ja eesmärgipäraselt tõlgendades teda ja veel teisi Abhaasia eestlasi käsitleda Eesti sünnijärgsete kodanikena ja kogu lugu," märkis Reinsalu.

"Mina ei arva, et ta sai kodakondsuse ekslikult. Eesti on õigusriik ja peab olema terve mõistuse riik," toonitas minister.

Justiitsministeerium keeldus novembri keskel kooskõlastamast siseministeeriumi esitatud kodakondsuse seaduse paragrahvi 32 muutmise eelnõu, sest seadust on vaja muuta alles siis, kui norme ei saa tervemõistuslikult ja inimlikult rakendada nii, et saaks teha inimeste ja riigi huve tasakaalustatult arvestatav otsus ja jätta sünniga omandatud kodakondsus alles.

Abhaasia eestlasel Alli Ruttol on seni Eesti pass olemas, kuid kui ta läks tänavu augustis seda pikendama, kuulis ta, et Eesti riik on ta kodanikuks lugenud eksitusega. Politsei- ja piirivalveamet teatas naisele, et ta peab kodakondsusest loobuma.