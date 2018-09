Urmas Paet: Venemaa avaldustele pärast Ukraina separatistide juhi tapmist võib järgneda sõjategevuse hoogustumine

"Donbassi isehakanud juhi tapmisele järgnenud Venemaa agressiivsed avaldused Ukraina suunal ja muu hulgas sõnum, et Minski kokkulepete täitmisest ei saa enam juttugi olla, on halvemal juhul pinnase loomine sõjategevuse hoogustamiseks Ukraina idaosas selleks, et tugevdada survet Euroopale, aga ka pinge suurendamiseks presidendivalimiste-eelses Ukrainas," ütles Paet. Tema sõnul pole venemaa kaotanud lootust mõjutada Ukraina sisepoliitikat endale soodsamas suunas ning eelseisvaid presidendivalimisi nähakse ühe võimalusena.

"See, et Ukraina sõjauudiseid enam igapäevaselt meedias ei kohta, ei tähenda, et konflikt oleks vaibunud. Iga päev saab seal inimesi surma, miljon sisepõgenikku vireleb edasi ning rindejoone läheduses elavad inimesed muretsevad oma elu pärast," toonitas Paet ja lisas, et viimaste sündmuste valguses pole kuhugi kadunud ka risk, et konflikt võib süveneda ja sõda hoogustuda.