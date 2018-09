Urmas Paet vene kultuuriautonoomiast: see ei anna kultuuri toetamise mõttes midagi juurde

"Kuidas meil siis vene ja venekeelse kultuurieluga Eestis lood on," küsis Paet retooriliselt. Ta tõi positiivseteks näideteks riigi poolt doteeritud Vene teatri Tallinna keskväljakul ja riigi finantseeritud venekeelsed avalik-õiguslikud tele- ja raadioprogrammid Raadio 4 ja ETV Pluss. "Paljud omavalitsused rahastavad suurt osa kõikvõimalikust venekeelsest kultuuri- ja haridustegevustest," ütles Paet.

Ta jätkas loetelu: "Lisaks on hulgaliselt venekeelseid eraraadiokanaleid ja telekanaleid, antakse välja venekeelset kirjandust, kinodes on kõigil filmidel venekeelsed subtiitrid ja nii edasi." Seega järeldas Paet, et Eestis pole vene ja venekeelses kultuurielus aktiivseks osalemiseks mingeid takistusi. "Vastupidi - see on laialdaselt nii riigi kui omavalitsuste poolt toetatud," ütles ta.

Ta sõnul kultuuriautonoomiaks mingit sisulist või tegelikku vajadust pole, vaid autonoomia on ennekõike mõeldud väikestele rahvakildudele Eestis "kellel pole kaugeltki selliseid võimalusi nagu vene kultuurielul siin."

Paeti sõnul vene kultuuriautonoomia ei anna kultuuri toetamise mõttes midagi juurde. "Niisiis on selle mõtte väljakäimisel silmas peetud kahjuks teistsuguseid eesmärke," ütles ta.