Urmas Paet valiti Euroopa Parlamendi ELi-Ukraina koostöökomisjoni aseesimeheks

Paeti sõnul on ELi toetus ning tihedad sidemed Ukrainaga väga olulised. "Ukraina ühiskond vajab ELi pidevat tuge riigi tugevdamisel ja reformimisel. Nii korruptsioonivastases võitluses kui õigusriigi kinnistamises," lisas ta.

Ka häirib Ukraina arenguid tõsiselt sõjaolukorra jätkumine riigi idaosas ning Krimmi annektsioon Venemaa poolt. "Iga päev on hukkunuid, riigis on miljon sisepõgenikku ja rindejoone läheduses elavad inimesed muretsevad oma elu pärast. Risk konflikti süvenemiseks ja sõja hoogustumiseks on jätkuvalt olemas," lisas Paet.