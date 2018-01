Urmas Paet: USA sõjalise kohaloleku vähendamise idee oli reaalsusest kaugel, enam nii sinisilmselt ei mõelda

Urmas Paet leiab, et Trumpi presidendikampaania ajal ja ka mõnda aega pärast valimisi tuli Trumpilt ja tema meeskonnalt kümnete kaupa ideid, mis olid kummalised ega klappinud kuidagi kokku reaalsusega.

Delfi kajastas täna, et Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Urmas Paet ütleb Delfile, et osa reaalsusest kaugeid ideid puudutas

ka Venemaad ning tulevikusuhteid Venemaaga. "Sellesse konteksti tuleks paigutada ka siin kirjeldatud mõttekäik USA sõjalise kohaloleku vähendamise kohta Euroopas, et Venemaale meeldida," märgib Paet.

"Praeguseks on selge, et oluline osa valimiskampaanias ja sellele vahetult järgnenud ajal öeldut on teostamatu. See puudutab ka USA ning kogu läänemaailma suhteid Venemaaga, kus nende suhete oluline mõjutaja on ennekõike Venemaa enda käitumine." Ta viitab, et teatavasti on USAs algatud ka juurdlus mõnede Trumpi tollase meeskonna liikmete kontaktide osas Venemaaga.

"Tänane olukord pole USA presidendiadministratsioonis siiski võrreldav aasta taguse ajaga. Näiteks suhetes Venemaaga on oluliselt rohkem kogemust, tegelikku infot ja vähem sinisilmsust. Igal juhul on jätkuvalt oluline Euroopa ja USA suhete hoidmine ja igakülgne tugevdamine."