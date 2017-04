Urmas Paet: USA rünnak Süürias oli vajalik, kuid hilinenud

"Süüria sõjakurjategija Assadi järjekordne keemiarelva kasutamine oma rahva vastu ei tohtinud taas jääda karistuseta," nendib eurosaadik Urmas Paet.

Tema hinnangul oli USA otsus lõpuks konkreetselt reageerida ning Süüria sõjaväebaasi rünnata vajalik, kuigi hilinenud.

"Juba 2013. aastal oleks tulnud nii reageerida, kui Assad siis keemiarelva kasutas. Mäletavasti jäi USA tollal ootele ja Assad lubas keemiarelvad Süüriast kaotada," meenutab Paet. "Ometi selgub nüüd, et need relvad on Süürias ikka olemas. Seega on Assad lisaks rünnakule oma rahva vastu ka kogu maailmale keemiarelvade olemasolu osas valetanud."

Paet lisab, et vahepealsetel aastatel on Assad Venemaa toel taas tugevnenud ning see viis otseselt ka uue keemiarelvarünnakuni oma inimeste vastu, rääkimata teistest vahepealsetel aastatel sooritatud sõjakuritegudest.

"Tänaöisele USA rünnakule Süüria sõjaväebaasile peab järgnema ulatuslik rahvusvaheline tegelik nii sõjaline kui poliitiline koostöö, mille üks eesmärke lisaks Süüria sõja lõpetamisele peab olema Assadi toimetamine rahvusvahelise kohtu ette oma rahva vastu sooritatud kuritegude eest."

Ameerika Ühendriigid läkitasid president Donald Trumpi käsu alusel ööl vastu tänast Süüriasse enam kui 50 tiibraketti.