Urmas Paet ÜRO rändeleppe punasest tulest: see on vale ja sellest on kahju

"Nii et Eesti valitsus osutuski üle-euroopalise valeuudiste ja hirmutamiskampaania ohvriks ning asetub samasse ritta Orbani Ungari, Babiši Tšehhi, äärmusparteidega valitsustega Austria ja Bulgaariaga. See on vale ja sellest on kahju. Mis järgmiseks?" küsib Paet retoorilise küsimuse.

"Kui üks marginaalse toetusega koalitsioonipartner soovib Euroopa Liidust lahkuda, siis lahkumegi? Sven Mikserit ma tunnustan, et ta viimase hetkeni püüdis isamaalastest ja keskerakondlastest ministritele tervet mõistust kohale tuua," sõnab Paet.