Urmas Paet: ÜRO kokkuleppega toimuv tekitab karjapoisiefekti, kui kunagi on vaja end päriselt mõne ohu vastu kokku võtta, siis seda ei suudeta

Seetõttu võib ühiskonna asjatu ärevusse ajamine valusalt kätte maksta. Nimelt võib ÜRO migratsioonikokkuleppe ümber paanika õhutamisega ühiskonnas tekkida karjapoisiefekt. Kui kunagi on ühiskonnal vaja end tegelikult mõne ohu vastu kokku võtta, siis selleks ajaks võib ühiskond olla valehäirete ja valepaanikatega nii tuimaks tehtud, et tegelikku ohtu ei tuntagi ära ega võeta tõsiselt. Ja siis võibki häda käes olla.

See on ärkimisväärne, kuidas valmiste-eelses ärevas õhustikus on paari päevaga suudetud ÜRO migratsioonikokkuleppest maalida tohutu tont, mis viib valitsuse umbseisu, sest ühe valitsuserakonna juht teatab ühtäkki, et tema ei toeta, ning peaminister on lihtsalt vait, see ajab ka presidendi segadusse ning paljusid teisi ärevusse ja paanikasse. Olgugi, et selle ÜRO paberi alusel ei liigu kuhugi ükski immigrant ega pea ükski riik oma seadusi või immigratsioonipoliitikat muutma.

Samas pole palju neid, kes suvatseksid süveneda, millest üldse jutt käib. Tegemist on ÜRO järjekordse paberiga, mis räägib üle migratsiooni põhjused ja järelmid ning rõhutab seejuures riikide suveräänsust ning inimõigusi. Lisaks pole see kokkulepe siduv ega kohusta ühtki riiki seadusi muutma. Aga, et tegemist on maailmas väga tõsise probleemiga, siis tuleb sellele tähelepanu pöörata ja korraldada kõrgetasemeline konverents, kus riikide esindajad räägivad, kuidas nad seda probleemistikku näevad.