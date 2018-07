Urmas Paet Trumpi käitumisest NATO tippkohtumisel: ettearvamatus Euroopa ja USA suhetes püsib

"Trumpil on selles osas õigus, et paljud Euroopa riigid on ise Euroopa julgeolekusse liialt vähe panustanud ja ka NATO kontekstis lootnud suuresti USA-le," ütles Paet. "Loodetavasti on nüüd lõpuks kõigisse Euroopa riikide pealinnadesse kohale jõudnud, et tulebki ise oluliselt panustama hakata."

Kõige toimuva juures avaldas Paet siiski lootust, et terve mõistus võidab ka USA ja Euroopa suhetes ning need väljuvad praegusest turbulentsist positiivselt. "USA ja Euroopa igakülgne tihe koostöö on hädavajalik ja oluline mõlemale poolele. Ei Hiina, Venemaa ega keegi muu ei asenda USA-le Euroopat ega vastupidi," toonitas ta. "Aga juba esmaspäeval on esimene täismahuline trumpi ja Vene presidendi kohtumine."

Trump tekitas kaks päeva väldanud NATO tippkohtumisel üksjagu segadust. Eile hurjutas ta eelkõige just Saksamaad madalate kaitsekulutuste ja Nord Stream 2 projekti pärast. Pärast hiljem toimunud neljasilmakohtumist Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga nimetas ta aga suhteid suurepärasteks.

Täna aga teatas Trump, et kui kõik NATO liitlased ei suurenda oma kaitsekulutusi järgmiseks aastaks 2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, siis hakkab USA "oma asja ajama". Hiljem pressikonverentsil jätkus tal aga NATO-le vaid kiidusõnu.