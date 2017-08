Urmas Paet terrorilaine taustal: sisejulgeoleku tagamiseks tuleb eraldada rohkem raha riigieelarvest politseile ja julgeolekuteenistustele

Barcelonas ja Turus toimuva taustal tunnevad Eesti inimesed juba märkimisväärset ärevust – kas meie oleme järgmised?

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet sõnab, et kuigi Eesti on seni pääsenud sellelaadsetest kuritöödest nagu täna Soomes Turus või eile Barcelonas, on parem karta kui kahetseda.

„Euroopa ohutase on kõrgem kui mõne aasta eest ning kõikvõimalikke äärmuslasi, kes on valmis tähelepanu nimel tapma, on rohkem,“ sõnab Paet Delfile. „Ainuüksi Süürias ja Iraagis äärmuslaste ridades võitlemas käinud Euroopa riikide kodanikke on tuhandeid ning nad kõik on potentsiaalsed mõrvarid ja oht ka tulevikus.“

Mida Eesti saab teha oma inimeste turvalisuse tagamiseks? Paet arvab, et arvestades äärmuslusega seotud arenguid Euroopas, tuleks Eestil võimalikult kiiresti panustada sisejulgeoleku tugevdamisele.

„See tähendab juba järgmisest riigieelarvest rohkem raha politseile ja julgeolekuteenistustele, et sisejulgeolekus oleks piisavalt professionaalseid inimesi, tehnikat ja ka tugevat motivatsiooni“ märgib endine välisminister. „See kõik maksab raha, kuid turvalisuse ja turvatunde tagamine on iga riigi esmane ülesanne.“

Seetõttu peab Paet oluliseks, et Riigikogu ja valitsus käituksid adekvaatselt ning suurendaksid hiljemalt järgmise aasta eelarves siseturvalisusele suunatud raha. Ning seda tuleks teha nii, et sisejulgeolekus oleks võimalik teha tegelik kvalitatiivne hüpe.

„Tark on õppida teiste vigadest ja ennetada tõsiseid muresid siin Eestis,“ sõnab Paet. „Viimased paar aastat on Euroopas andnud liiga palju traagilisi õppetunde.“