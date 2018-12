Urmas Paet Reformierakonna toetuse langusest: sisukad ja ratsionaalsed argumendid ei pääsenud immigratsiooniarutelus mõjule

"Viimane erakondade toetuse küsitlusperiood oli suuresti ajal, mil peamine teema ühiskondlikus arutelus oli immigratsioon ning seda väga emotsionaalselt ja paljudel juhtudel ka mitte faktitäpselt," kommenteeris Paet.

"Reformierakond oleks pidanud veel tugevamalt ütlema, et immigratsioonipoliitika on iga riigi suveräänne pädevus, kuigi tegemist on rahvusvahelise probleemistikuga, mida saab ka leevendada rahvusvahelise sisulise koostööga. Seal hulgas Euroopa riikide vahel," sõnas Paet.

"Muuseas võrreldes kolme aasta taguse ajaga on sel aastal Euroopasse saabunud immigrantide arv vähenenud viis korda," märkis Paet. "Selles on oluline osa Euroopa Liidu riikide ühistes otsustes, näiteks leping Türgiga, mille kohaselt Türgi annab ELi toel põgenikele varjupaiga seal jne."

Paeti hinnangul ei jõudnud eelpool väljatoodud sisulised ja ratsionaalsed lahendusteed, mis juba praegu annavad tema hinnangul ka tegelikke tulemusi, viimase kuu selleteemalises debatis piisavalt mõjule. "Sest paraku oli eeter ummistunud suurtest kirgedest," leidis Reformierakonna aseesimees.

"See on ka oluline aspekt, miks reitingud jõnksu on teinud," lisas Paet.

"Mis tulevikku puudutab, siis järgneb tavaliselt suurtele kirgedele rahunemine ja ratsionaalsed argumendid pääsevad rohkem mõjule. Nii nagu Eesti inimestele omane on olnud. Nii sel teemal kui ka näiteks Eesti julgeoleku edasise kindlustamise kui elatustaseme ja Eesti majandusolukorraga seotud teemadel. Küll siis ka reitingud taas oma korrektiivid teevad," oli Paet kindel

Täna avaldatud Turu-uuringute ASi erakondade üle-eestiline erakondade toetusküsitlus näitab, et EKRE reiting astub tasapisi Reformierakonnale kandadele.