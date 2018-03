Urmas Paet: Puigdemonti vahistamine võib Kataloonias taas pingeid suurendada

Euroopa Parlamendi liikme ja endise välisministri Urmas Paeti hinnangul võib Kataloonia endise presidendi Carles Puigdemoni tänane vahistamine Saksamaal ja Hispaaniale väljaandmine Kataloonias pingeid taas suurendada, kuid poliitilist protsessi ennast see eriti ei mõjuta.

"Kui vaadata viimaste nädalate arenguid Kataloonias, siis pärast neid viimaseid valimisi on Kataloonias uus juhtkond paigas," ütles Paet Delfile. "Kuna endine Kataloonia president on ise öelnud, et ta rohkem ei kandideeri, siis ta on olnud viimastest arengutest ikkagi kõrval," lisas Paet.

Puigdemonti vahistamine ja tema üle kohtu pidamine Paeti hinnangul otseselt Kataloonia sisemist protsessi väga palju ei mõjuta. "Küll aga kindlasti see käik Kataloonias jälle tekitab suuremaid emotsioone. Ma arvan, et see võib tuua endaga kaasa näiteks meeleavaldusi tema toetuseks," sõnas Paet.

Kõik sõltub Paeti sõnul aga siiski sellest, kuidas Hispaania võimud kohut pidama hakkavad ja milliseid süüdistusi täpselt esitavad. "Rahutust ta mingil ajal Kataloonias jälle kindlasti võib suurendada, aga suuremat poliitilise protsessi pilti Kataloonia ja Hispaania keskvõimu suhetes enam väga palju ei kujunda," ütles Paet.