Urmas Paet: president Trumpi diktaatorivaimustus on murettekitav

Reformierakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme ja endise välisministri Urmas Paeti sõnul on Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vaimustus diktaatoritest ja samaaegne tülikiskumine liitlastega murettekitav.

"See, et Põhja-Korea diktaatoriga räägitakse mingist heast keemiast, pole paraku päris esimene juhtum. Hiljuti on samalaadsed kohtumised olnud tal näiteks Saudi-Araabia juhtidega ja Türgi president Erdoganiga," ütles Paet Delfile. Kõigi nendega ongi Trumpi klapp Paeti sõnul justkui olnud väga hea, aga samal ajal kisub Trump tüli Ühendriikide demokraatlike liitlasriikide juhtidega. Eriti selgelt näitavad seda Euroopa terasele ja alumiiniumile kehtestatud kaitsetollid ning maailma juhtivaid tööstusriike ühendava G7 tippkohtumise ajal ja järel toimunu.

Trumpi teade pärast Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga kohtumist, et Lõuna-Koreaga lõpetatakse "sõjamängud" ehk ühisõppused, ei tee Lõuna-Korea ega ka Jaapani jaoks olukorda lihtsamaks. "Peale tuumarelvade on Põhja-Koreal ka maailma suuruselt neljas armee, mille pidamise ainuke põhjus ongi see, et seista Lõuna-Korea vastu," märkis Paet.

Paet avaldas lootust, et Trumpi selline diktaatoritest vaimustumise laine läheb mööda ja Euroopa riikidega tüli kiskumine ei väljendu lõpuks ka julgeolekuvaldkonna otsustes. "Aga ma arvan, et keegi ei saa täna enam milleski päris kindel olla," nentis Paet.