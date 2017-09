Urmas Paet: Põhja-Korea tuumarelvaprobleemi taustal ei tohi unustada räigeid inimõiguste rikkumisi oma rahva suhtes

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles oma sõnavõtus Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis, et peab oluliseks ÜRO julgeolekunõukogu kokkulepet uute sanktsioonide kehtestamises Põhja-Koreale pärast nende kuuendat tuumakatsetust. Ühtlasi rõhutas Paet, et maailm peab tegema konkreetseid samme aitamaks Põhja-Korea inimesi, kes riigi juhtkonna tegevusel kannatavad.

"Sanktsioonide tugevdamine oli juba ammu vajalik samm, mis peaks olukorda arvesse võttes veelgi karmim olema ja sealhulgas kehtestama Põhja-Koreale täieliku naftaimpordi keelu. Korea poolsaare tuumavabaks tegemine on eluliselt oluline rahu ja stabiilsuse saavutamiseks," ütles Paet.

Samas lisas ta, et ei tohi kogu tuumakriisis tähelepanuta jätta inimesi, kes Põhja-Koreas ja selle juhtkonna tegevuse tagajärjel kannatavad. "Inimsusevastased kuriteod, sunnitöölaagrid, inimeste hukkamised, piinamised ja kadumised, toidupuudus ja alatoitumus, kehvad tervishoiuteenused ning üleüldine inimeste liikumis- ja väljendusvabaduse piiramine on meie teadvuses juba aastaid. Liiga kaua, et seda lihtsalt pealt vaadata," ütles Paet.

Samuti on Paeti sõnul murettekitavaks Hiina käitumine olukorras, kus Hiina piiri ületanud Põhja-Korea pagulastele keeldutakse andmast nende varjupaigaõigust ning nad saadetakse tagasi Põhja-Koreasse, kus neid ootab vangistus või hukkamine.

"Rahvusvaheline üldsus peab võtma konkreetsed meetmed selleks, et vastutusele võtta need, kes Põhja-Koreas toime pandud inimsusevastaste kuritegude eest vastutavad, tooma nad rahvusvahelise kriminaalkohtu ette ning mitte unustama tuumaprobleemi varjus ka inimõiguste ränka rikkumist Põhja-Koreas," ütles Paet.