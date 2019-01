Urmas Paet Nurmiko põlengust: pürotehnika valdkonnas valitseb anarhia. Kui enesedistsipliin ei toimi, tuleb riigil sekkuda

"See on kurb lugu ja õnnetus ühe ettevõtliku Eesti perekonna jaoks, kes suutis aastatega üles ehitada korraliku ja olulise ettevõtte. Aga ka Eesti ettevõtlusruumi jaoks laiemalt. Ja paraku osundab taaskord sellele, et kõikvõimaliku püromaterjali paugutamisega on Eestis liiale mindud," ütles Paet.

Eurosaadik lisas, et see ei piirdu ju ainult aastavahetuse tähistamisega, vaid paugutamine on käinud nädalaid enne uusaastaööd ning suvalisel ajal ja suvalises kohas.

"Lisaks pole ka ohutus tagatud, nagu on kahjuks selgelt näha Nurmiko õnnetusest. Rääkimata nende nädalate jooksul inimeste rikutud unerahust ja ka lemmikloomade tõsisest häirimisest.

Nurmiko traagiline juhtum peab lõpuks olema märguanne, et praegune anarhia pürotehnikaga ümberkäimisel on ohtlik nii varale kui tervisele. Ja selles osas peab ka Eesti tsiviliseerituks saama. Kui enesedistsipliin ei toimi, siis tuleb riigil teha sammud, mis kaitseksid paremini oma inimeste vara ja tervist. Anarhia pürotehnikaga paugutamisel suvalisel ajal ja suvalises kohas pole ainult ebameeldiv, vaid on ka ohtlik," ütles Paet.

Esimese jaanuari varahommikul kell 00:18 sai Häirekeskus teate tulekahjust Saku vallas Juuliku külas, kus Juuliku teel põles Nurmiko kasvuhoonete kompleks. Põleng sai alguse ilutulestiku raketist.

Aastavahetusel arvatavalt signaalraketi süüdatud ja seejärel maha põlenud Nurmiko aiandi üks omanikest Reeli Ungerson kutsus pärast õnnetust Facebookis inimesi üles ilutulestikku piirama.