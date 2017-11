Urmas Paet: Nõmme staatus omaette linnana vajab taastamist

Reformierakonda kuuluva nüüdse europarlamendi saadiku, kunagise Nõmme linnaosavanema Urmas Paedi pani Nõmme separatismi toetama asjaolu, et linnaosa tõuseb juhtima isik, kel paigaga mitte vähematki seost ei ole.

Mäletatavasti kirjutas Delfi eile, et Nõmme linnaosavanemaks saab Grete Šillis, kes kandideeris valimistel Haaberstis ja kogus seal 24 isiku poolehoiu. Delfiga rääkinud Šillis tõdes, et Nõmmega teda otseselt miski ei seo, täna andis vastne linnaosajuht intervjuu ka ERR-ile, kus jäi hätta, vastates küsimusele, kes on Nikolai Glehn.

„Mulle näib, et haldusreform on pooleli jäänud - Nõmme staatus omaette linnana vajab taastamist,“ kirjutas Urmas Paet Facebookis. Kas ta mõtleb seda tõsiselt, või on tegu niisama retoorilise ahastuskarjega, pole esialgu selge.

Keskerakonna valik Nõmme linnaosavanema kohale on hämmastust tekitanud teisteski. Literaat ja poliitik Juku-Kalle Raid juhtis üsna kandilises sõnastuses tähelepanu asjaolule, et kui linnaosa tõuseb juhtima isik, kel paigaga seos nõrk, tuleb valimissüsteemi pidada läbikukkunuks. „Kujutage nüüd ette, mihuke šeff süsteem! Mitte ükski nõmmekas pole antud Šillist valinud. Veel enam, seda tüdrukut ei näidatud neile kellelegi isegi unes, aga korraga kargab ta välja ja asub juhtima midagi, mille olemasolust tal aimugi pole,“ kirjutas Raid Eesti Päevalehes.

Pikaajalisem poliitikajälgija mäletab, et 2000. aastal tegi just toonane linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon Vilja Savisaare isikus ettepaneku Nõmme iseseisvumiseks, andes linnavolikogu istungil menetlusse otsuse eelnõu, milles taotles Nõmme kui iseseisva linna õiguste taastamist. Toonane isamaaliitlasest linnapea Jüri Mõis seda ettepanekut populismiks.