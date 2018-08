Urmas Paet: NATO hävitaja raketilasu täpsemad asjaolud tuleb põhjalikult välja selgitada, et vältida intsidentide kordumist tulevikus

Eile tulistas Balti riikide õhuturbes osalev Hispaania hävitaja Eurofigher Typhoon Lõuna-Eesti kohal välja õhk-õhk-tüüpi lahingraketi.

Paeti sõnul on selline juhtum iseenesest väga ebatavaline, et patrull-lennul või õppuste käigus tulistataks tiheda inimasustusega ala kohal välja ehtne lahingrakett. "Seni on Balti õhuturbemissioon ja NATO missioon üleüldse olnud väga turvaline ja näiteks eksikombel rakette lendu saadetud pole, aga nüüd on vaja saada teada, mida näeb täpselt ette protokoll ehk kuidas ja kelle otsusest piisab, et näiteks õhuturbemissioonil olev hävitaja võib raketi üldse välja lasta," ütles Paet.

Paeti sõnul on vaja selgitada välja kuidas on võimalik raketti välja tulistada eksikombel. "Kuidas on lood tehnilise süsteemiga, mis välistaks inimliku vea ega laseks kogemata raketti teele saata?

Sellelaadsel veal võib mitte nii soodsate asjaolude kokkulangemisel olla kõrge hind," küsib Paet.

Paeti sõnul on vaja arvestada ka seda, et osa inimesi ei jälgi pidevalt meediat ja ei pruugi juhtunust teadlikud olla, ega oska see tõttu midagi teada ega ettevaatlik olla.

"Seda on juba nimetatud ka õnnelikuks õnnetuseks, kuid lõplikke hinnanguid selle kohta, mis ja miks juhtus pole veel tegelikult võimalik anda. Siiani pole kinnitust, mis umbes kolme ja poole meetri pikkusest raketist on saanud ja kas ta kujutab endast veel ohtu. Kui rakett ei ole lõhkenud ja vedeleb kuskil põlluserval või metsas, siis pole oht lõplikult kadunud," ütles Paet Delfile.