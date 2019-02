Urmas Paet: Narva volikogu enamust ei huvita linna võimalused, maine ega kodanike heaolu

“Mul on väga kahju, et Narva volikogu enamus eesotsas volikogu esimehega on väiklaste pisikeste võimumängude tõttu võimeline laskma allavett Narva võimaluse saada Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnaks,” ütles Paet.

Reformierakondlase hinnangul oleks kultuuripealinna staatus ainulaadne võimalus Narvale uue hingamise andmiseks ja selle linna tutvustamiseks kogu Euroopas.

Ta leidis, et Narva vajab võimalust ennast rahvusvaheliselt näidata. “Narva vajab tähelepanu, külalisi, investeeringuid, moodsaid töökohti ja palju muud. See ei ole lihtne ülesanne, kuid Euroopa kultuuripealinnaks pürgimine ja selleks saamine aitaks neile eesmärkidele tublisti kaasa.” märkis Paet.

“See peaks olema iga tervemõistusliku ja oma kodanike huvide eest seisva linna juhtide elementaarne valik haarata sellisest võimalusest kinni ja panustada maksimaalselt. Kahjuks on Narva volikogu juhi ja enamuse jaoks see täiesti vastupidi. Neid ei huvita Narva võimalused, maine ega sellest tulenev heaolukasv omaenda linna kodanikele. Kahjuks huvitab neid miski muu. Midagi, mille jaoks narvalased pole neid usaldanud oma kodulinna juhtima,” oli Paet pettunud.

“Narva väärib paremat. Narva väärib juhte, kes soovivad, et Narva oleks kiiresti arenev Euroopa linn ning haaraks kinni igast võimalusest oma linna arendada. See parandaks narvalaste elukvaliteeti ning asetaks Narva kohale, mida see linn kindlasti väärib. Nii Eestis kui kogu Euroopas,” sõnas Paet.

Sildna, Siil ja Hellrand loobusid kultuuripealinna projektist

Eile teatasid Helen Sildna, Ragnar Siil ja Maris Hellrand, et Shiftworks ja Creativity Lab loobuvad Euroopa kultuuripealinna 2024 taotluse ettevalmistamise lepingust Narva linnaga.