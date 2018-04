Urmas Paet: lääneriikide rünnak Assadi vastu oli pigem sümboolne, kuna sooviti vältida konflikti süvenemist Venemaaga

"Muuseas on märkimisväärne, et Euroopa mitteametlikuks liidriks pürgiv Saksamaa jättis rünnakus osalemata," märkis Paet. Ta lisas ka, et USA president Donald Trump on teatanud soovist USA kohalolekut Süürias vähendada ja tuua Süüria põhjaosast ära seal islamiäärmuslastega võitlevaid kurde toetavaid umbes 2000 USA sõjaväelast.

Venemaa ja Iraani otsese sekkumisega Süüria sõtta on riskid selle konfliktiga seonduvalt nüüdseks selgelt globaalsed ega piirdu enam Lähis-Idaga, leiab Paet. "Nii saab Assad Venemaa ja Iraani otsesel toel sisevõitlust jätkata ja see teeb lahenduse leidmise Süüria sõja lõpetamiseks veelgi keerulisemaks."

Täna öösel korraldasid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa õhujõud vastuseks gaasirünnakule Süürias president Bashar al-Assadi režiimi sõjaliste objektide vastu õhurünnaku.