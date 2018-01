Urmas Paet: kurb ja piinlik, kuidas valitsus tööl käivaid pensionäre karistab

"See on jabur ja inimesi alandav, et kogu vaesuse vähendamise jutu taustal on praeguse Keskerakonna, sotside ja IRLi valitsuse käitumine vastupidine," leiab Urmas Paet.

"Karistada neid eakaid, kes ise püüavad end aidata ning käivad tööl, et väikesele pensionile lisa teenida.Kurb ja piinlik. Mida rutem see rumalus peatub, seda parem," märgib ta.

"See on väga ebaõiglane, et praegune valitsus ongi reaalselt läinud paljude inimeste pensionide vähendamisele. Erinevalt sellest soojast jutust, mida aetakse. Niigi vähesest võetakse veelgi. Olen täna saanud teateid 30-80-eurosest vähendamisest kuus! See tuleb valitsusel viivitamatult korrigeerida. Pensionide kallale minek on täiesti vastuvõetamatu ja tekitab pettumust ning lõhub meie ühiskonda," jätkab Paet.

"Ka sotside uue peasekretäri Kalvi Kõva jutt töötavate pensionäride kõrgetest pensionitest ja kõrgest palgast on halva iroonia ja küünilisuse ehe näide. Nii ei tohi inimestesse suhtuda.

Ja kui vaadata, kui palju on riigieelarves totrusi, millele raha kulutatakse, siis seda ebaõiglasem ja küünilisem pensionide vähendamine on. See on tuleb kiiremas korras tagasi pöörata."