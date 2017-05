Urmas Paet: kui EKRE jätaks Euroopa Liidust lahkumise jutu, ei maksaks koostööd välistada

Reformierakonna tipp-poliitikud suhtuvad koostöösse Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) ettevaatlikult, kuid retoorika EKRE suhtes on pehmenenud.

Reformierakonna liikmed on hakanud üha häälekamalt rääkima valitsuse vahetusest ja parempoolse koalitsiooni loomisest. Selle mõttega tuli kolmapäeval välja Kristen Michal ning erakonna esimees Hanno Pevkur pidas samuti koostööd EKRE-ga võimalikuks.

Kui Reformierakonna koostöö IRL-iga on teada-tuntud, siis mõte EKRE koalitsiooni kaasata on varasemate erimeelsuste tõttu mõnevõrra üllatav.

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet märkis, et sisu loeb ennekõike. „Kui nad [EKRE — toim] Eesti Euroopa Liidust lahkumise jutu jätaksid ning ka mõnes muus teemas on valmis kompromisse tegema, siis ei maksa seda võimalust välistada,“ ütles Paet Delfile.

Ta möönis siiski, et selliste kõneluste sisuline tulemus tuleks panna võrdlusse ja konteksti tulemusega, mis on võimalik saavutada teiste erakondadega kõneledes.

„Kui vaadata Soome näidet, siis põlissoomlaste partei on sealses valitsuses päris kenasti tegutsenud. Kuigi tõsiasi on see, et tegeliku valitsusvastutusega kokku puutumise järel on see partei ligi poole oma toetusest kaotanud. Ja nii kipub olema kõigi parteidega, kes opositsioonist üritavad justkui lihtsaid lahendusi pakkuda, kuid valitsusse pääsedes saavad aru, et riigi toimimine ja arendamine ei olegi mustvalge,“ märkis Paet.

Reformierakonna eelmise esimehe Taavi Rõivase sõnul on peaminister Jüri Ratase valitsuse rabe algus arusaadavalt tõstatanud küsimused valitsuse vahetusest. „Tasakaalust väljas eelarve, mitmed uued maksud ja alalõpmatud maksutõusud kompavad ühiskonna taluvuspiire ning tekitavad õigustatult pahameelt,“ leidis Rõivas.

Loe veel

„Juhtivate keskerakondlaste punaarmee vallutusi heroiseerivad ning okupatsiooni koledusi pisendavad sõnavõtud 9. mail ületasid küllap ka kõige rahulikuma meelega eestlase taluvuspiiri mitmekordselt,“ lisas Rõivas.

Ta viitas, et kuuldavasti on ka IRL-i liikmetel tekkinud tüdimus vasakpoolsete poliitikate ning koalitsioonikaaslaste kremlimeelsete väljaütlemiste kaitsmisest. „Olen nõus nende sotsioloogidega, kelle hinnangul ei saa IRL-i populaarsus praeguses valitsuskoosseisus valimiskünnisest oluliselt kõrgemale tõusta.“

Uue valitsuse koosseisust on Rõivase sõnutsi siiski veel vara rääkida.

„Reformierakonna võimalikku koostööd teiste erakondadega otsustab erakonna juhatus eesotsas Hanno Pevkuriga ning olen kindel, et valikuid kaalutakse väga põhjalikult. Valimised võitnud erakonnana on Reformierakonnal suur vastutus Eesti tuleviku eest ning mõistagi peab olema valmis ka valitsusvastutust kandma, eriti siis kui alternatiiv on.“

IRL-i suhtes ülikriitiline Jürgen Ligi arvates tuleks esimese asjana „praegune kaos ja priiskamine“ peatada. „Igal juhul on 51 häält otsustusvõimelise valitsuse jaoks vähe, kuni selle numbri sees on kaasosalised. IRL peaks saatma oma vastutajad tootvale tööle. See oleks märk, mille järel saaks edasi mõelda. Aga peale koristamise peab uus valitsus kokku saama ka positiivse programmi, milleks valmisolekut EKRE poolt on keeruline hinnata,“ kahtles Ligi EKRE-ga koostöö tegemises.

Pevkur: erakond on avatud koostööle kõigi parlamendierakondadega valitsust moodustama

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal andis kolmapäeval mõista, et Reformierakonna, IRL-i ja EKRE vahel võiks kaaluda parempoolse valitsuse moodustamist.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas neljapäeval Delfile, et erakond on valmis kõigi parlamendierakondadega, sealhulgas ka EKRE-ga, valitsust moodustama.

„Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes,“ kinnitas Reformierakonna juht.

Reformierakonna juhtpoliitikud on varasemalt EKRE-t teravalt kritiseerinud. Näiteks möödunud aasta aprillis nimetas toonane peaminister ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas EKRE tegemisi näiliseks patriotismiks ning sisuliselt isolatsioonipoliitikaks. Rõivas tõi murelikult välja ka EKRE poliitikute ideed, et Eesti peaks Euroopa liidust välja astuma ning et meil ei ole Euroopa solidaarsust vaja.

Ka Pevkur ise on siseministrina pidanud vastama EKRE poliitikute küsimustele pagulaste ja illegaalsete immigrantide teemal ning valitsuse seisukohti kaitsma.