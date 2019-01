Urmas Paet kodakondsuse andmisest ilma kriminaalkaristuseta halli passi omanikele: see oleks juba eksami teinud inimeste suhtes ebaõiglane

Tänane Eesti Päevaleht avaldas intervjuu siseminister Katri Raigiga, kus viimane pakkus ideena välja "kodakondsusakna" loomise, mille järgi võiks anda Eesti kodakondsuse neile halli passi omanikele, kes on olnud kriminaalkorras karistamata ja elanud Eestis alates 1991. aastast. Eurosaadik Urmas Paet peab sellist mõtet ebaõiglaseks just nende eest, kes on juba kodakondsuseksami sooritanud.