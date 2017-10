Urmas Paet: Kataloonia iseseisvust keegi tunnustama ei kiirusta, ummikseis jätkub

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet kommenteeris, et tänased uudised Hispaanist tähendavad, et ummikseis Kataloonia ümber jätkub ja lahendust lähiajal ei paista. Peamine on vältida vägivalda.

Kataloonia parlament kuulutas täna välja Kataloonia iseseisvuse, Hispaania parlamendi ülemkoda senat andis omakorda valitsusele volitused rakendada põhiseaduslikke meetmeid Kataloonia valitsemise oma kontrolli alla võtmiseks, sealhulgas tagandada Kataloonia president Carles Puigdemont ja tema valitsus. Samuti sai Rajoy loa piirata Kataloonia parlamendi volitusi.

Paet arvas, et tänased sündmused näitavad, et peale 1. oktoobril toimunud Kataloonia iseseisvusmisreferendumit ja selle mahasurumisel kasutatud vägivalda pole midagi muutunud. "Madrid jätkas jõupositsioonil, iseseisvusmeelsed ei ole sammu tagasi astunud," nentis Paet.

Täna toimunu näitab patiseisu, sest pole riiki, kes tõttaks Katalooniat iseseisvana tunnustama. Ka Kataloonia ise on lõhestunud, sest pooled ei pea iseseisvumist õigeks, sest see tähendaks ka lahkumist Euroopa Liidust, Schengenist, euroalast ning selleks pole paljud Kataloonia elanikud valmis. Paet nentis, et ka tänane hääletustulemus Kataloonia parlamendis oli napp, vaevalt pooled saadikud olid poolt.

Kahjuks tähendab see kõik Paeti sõnul, et oht vägivallaks jätkub. Madridi keskvalitsus oleks ammu pidanud kõnelusi alustama, vajadusel kaasama Euroopa Liitu, aga Madrid on läinud jõupositsioonil olukorda lahendama.

"Tänased otsued praktiliselt midagi ei muuda, ei too lõppu ühegi sammu võrra lähemale, vastupidi, mõlemad on üksteisest veel kaugemal," ütles Paet. Ta lisas, et vägivallaohu kasvu vältimiseks peaksid Madrid ja Barcelona omavahel läbi rääkima.

Olukorda teravdab ka Madridi tänane otsus tagandada Kataloonia president ja piirata Kataloonia parlamendi volitusi. Paet kartis, et Madridi katse Katalooniat otse valitseda tekitab ohtliku paralleelvõimu.

Kui veel mõne päeva eest räägiti võimalikest uutest valimistest Kataloonias, siis neid siiski välja ei kuulutatud. Paet arvas, et põhjuseks võisid olla arvamusküsitlused, mis näitavad, et iseseisvusmeelsed ei pruugiks valimiste järel Kataloonia parlamendis enamust saavutada.

Paet ütles, et Eesti seisukohalt pole midagi muutunud. Eesti peaks rõhutama dialoogi tähtsust ning seda, et igal juhul tuleb vältida vägivalda, ükskõik kui keevaliseks poliitiline olukord ei läheks.

Nähtavas tulevikus ummikseis tema hinnangul jätkub. Tee lahendusele saab tekkida, kui mõlemad pooled on oma arsenali ammendanud, Madrid saab aru, et jõupositsioonil olles tuleb sein ette ja probleem ei lahene ning Kataloonia saab aru, et olukord on ummikus.

Ta arvas, et läbimurde saavutamiseks peavad ilmselt muutuma juhid nii Hispaanias kui Kataloonias, sest praegused juhid on võtnud väga jäigad positsioonid. "Vägivald oleks kõige hullem ja ka ei lahendaks probleemi," nentis Paet.