Urmas Paet kandideerib taas Euroopa parlamenti

"Minu eelistus on jätkata Euroopa Parlamendis ja tegelda edasi nende valdkondadega, kus praeguses koosseisus on mulle usaldatud olla raportöör või ka nende teemade vedaja, need on Euroopa Liidu kaitsepoliitika ja ka Euroopa Liidu küberkaitse poliitika," ütles Paet. "Need on teemad, mis lähematel aastatel kindlasti on ühed kõige olulisemad, kus toimuvad kiired arengud ja kindlasti see kõik on ka Eesti huvides, et need asjad liiguksid edasi," lisas ta.

Eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel aastal 2014 kogus Urmas Paet 8655 häält, tehes sellega Andrus Ansipi ja Kaja Kallase järel kolmanda tulemuse.

Aprillist 2005 kuni novembrini 2014 oli Paet välisminister.