Urmas Paet Kallase üleskutsest parteijuhiks kandideerida: sellises olukorras on mõttetu spekuleerida

Siim Kallas tegi täna rahvusringhäälinguga kõneldes ettepaneku korraldada Reformierakonna juhi valimised plaanitust varem, et paigata enne järgmisi riigikogu valimisi lõhet erakonnas.

Võimalike juhikandidaatidena käis ta välja mitu nime – näiteks Jürgen Ligi ja Urmas Paeti.

Urmas Paet mõttest üleliia ei vaimustu. „Praeguse seisuga toimuvad järgmised esimehe ja juhatuse valimised rohkem kui aasta pärast. See on pikk aeg. Mingit muud otsust, et teha varem erakorralisi valimisi, tehtud ei ole. Seega on sellises olukorras mõttetu spekuleerida,“ ütles Paet Delfile.

Erilist rõõmu Kallase ettepaneku üle ei näita üles ka Reformierakonna juhatuse liige Aivar Sõerd, viidates, et partei praegune korralik reiting rägib iseenese eest.

„Reformierakond on ainuke tõsiseltvõetav poliitiline jõud, milline suudab vastu seista praeguse valitsuse hävituslikule poliitikale maksude, riigi rahanduse ja paljude muude poliitikavaldkondade alal. Erakonna kõrge reiting näitab, et praeguse esimehe juhtimisel on see töö olnud edukas,“ ütles Sõerd Delfile.

„Suurem töö seisab aga veel ees, sest praeguse võimuliidu hävitusliku poliitika “viljad” pole veel õieti kohale jõudnud. Meil on vaja panustada oma uutele ideedele ja visioonile edukast ja paremast Eestist. Usun, et Hanno Pevkuri juhtimisel saame selle tööga edukalt hakkama,“ kiitis Sõerd praegust parteijuhti.