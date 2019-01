Urmas Paet ja Yana Toom nomineeriti Euroopa Parlamendi saadikute auhinnale

Paet on Euroopa Parlamendis oleku jooksul töötanud Euroopa kaitset ja julgeoleku tugevdamise nimel ning olnud mitme seda valdkonda puudutava raporti autor.

Euroopa kaitseliidu raportis rõhutas Paet, et Euroopa peab tegema senisest enam oma kaitseks ning et selleks on vaja tihedamat ELi liikmesriikide koostööd. Euroopa küberkaitse raportis pakub Paet välja tegevusi ELi küberkaitse võimekuse suurendamiseks. ELi Arktika-poliitika raportis rõhutab ta aga, et Euroopa Liit vajab igakülgset Arktika strateegiat, mis käsitleks teemasid julgeolekust ja energiapoliitikast keskkonnakaitseni.

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on andnud märkimisväärse panuse mõnesse poliitikavaldkonda. Auhindade jagamist korraldab alates 2005. aastast ajakiri The Parliament Magazine. Auhinnatseremoonia toimub 20. märtsil Brüsselis.