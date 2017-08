Urmas Paet: Itaalia valimisi tuleb murega jälgida

Euroskeptikute populaarsust toidavad migratsioonikriis ja riigi probleemides majandus.

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet leiab, et järgmisel aastal toimuvad valimised Itaalias võivad populaarsust koguva Viie Tähe liikumise edu korral tekitada palju segadust nii Itaalias kui Euroopas laiemalt.

"Nende üks põhiloosungeid on, et Itaalia peaks eurotsoonist kui rahaliidust lahkuma. See teebki need valimised nii oluliseks, mida ei saa alahinnata. Itaalia on üks Euroopa suurimaid majandusi ja riike, üks Euroopa Liidu asutajariike ja kui seal saab toetuse selline poliitiline jõud, kes võtab kursi sellele, et Itaalia hakkab eurotsoonist lahkuma, siis toob see kaasa palju segadust," sõnas Paet.

Kuigi valimiste kuupäev pole veel paigas, valivad itaallased endale uue valitsuse millalgi järgmise aasta esimeses pooles. Kuna Viie Tähe liikumine peab võimule saamiseks moodustama ilmselt koalitsioonivalitsuse, siis saab eurotsoonist lahkumine reaalsuses keeruline ülesanne olema. Sellest hoolimata sobib lubadus riik rahaliidust välja viia väga hästi edukaks kampaaniaks ja euroskeptiliste meeleolude õhutamiseks Itaalias.

"Nende populaarsus toetavad kaks suurt teemat. Üks neist on põgenike teema, kuna Itaalias on põgenike laine väga suur ja neil on tunne, et ülejäänud Euroopa ei aita neid piisavalt ja põgenikelaine on ainult Itaalia õlgadel. See toob pettumust Euroopasse ja EL institutsioonide suhtes. Teiseks teemaks on majandus. Lõuna-Itaalia mõnes piirkonnas ulatub noorte tööpuudus 40-50% ja ka see tekitab kodanikes pessimismi. Nii on lihtne süüdistada Euroopa Liitu ja eurosse kuulumist, mis ei luba teha kohalikku paindlikku rahapoliitikat. Itaalia on see koht, kuhu on põhjust murega vaadata, mis seal toimub," ütles Paet.

Ta tõi eesoleva sügise Euroopa poliitilistest sündmustest esile Saksamaa valimised, mis langevad Eesti EL eesistumise ajale. See võtab osalt hoogu maha ka Eesti eesistumiselt, sest sealsed valimised mõjutavad poliitilisi protsesse ka euroliidus.

"Tulemuste osas seal mingit suurt turbulentsi olema ei saa, sest Merkeli ülekaal on väga suur ja isegi kui peaks tekkima valitsus sotsiaaldemokraatidega, siis oma olemuselt see midagi ei muuda. Praktilise poole pealt aga küll, sest Saksamaa on selgelt valimiskampaania rütmis kuni septembri lõpuni ja isegi kui Merkel ametis jätkab, siis läheb aega kuni moodustatakse uus valitsus. Teatud asjade liikumisele Euroopa Liidus see muidugi tõmbab pidurit," sõnas Paet.