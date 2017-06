Urmas Paet: Gruusia vajab ELi tuge sisepõgenike abistamisel

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet juhtis Euroopa Komisjonile saadetud pöördumises tähelepanu vajadusele olla Gruusiale toeks Abhaasiast ja Lõuna-Osseetiast pärit riigisiseste põgenike aitamisel

„Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tulemusena 2008. aastal suurenes Gruusias põgenike arv järsult ning nende olukord on ka üheksa aastat hiljem keeruline,“ tõdes Paet. „Gruusia on ELi oluline partner ning vajab jätkuvalt ka ELi tuge,“ ütles ta.

Paetile vastas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini, kelle sõnul jälgib EL tähelepanelikult riigisiseste põgenike olukorda Gruusias. „Euroopa Liit innustab Gruusia ametiasutusi edendama põgenike sotsiaal-majanduslikku integratsiooni ning toetama püsivaid majutuslahendusi,“ ütles Mogherini.

Tema sõnul on Euroopa komisjon andnud alates aastast 2012 abi Gruusia riigisiseste põgenike toetuseks kogusummas 25,5 miljonit eurot, eesmärgiga pakkuda püsivat majutust, aidata neil parandada oma majanduslikku olukorda ja vähendada nende sõltuvust valitsuse abist.

Paeti küsimusele, kas komisjonil on ülevaade, kui paljud ümberasustatud on veel sunnitud elama ajutistel elamispindadel, vastas Mogherini, et möödunud aasta detsembris oli registreeritud riigisiseste põgenike arv 273 944, sealhulgas 88 542 perekonda. „Alates 2016. aastast saavad 83% registreeritud riigisisestest põgenikest igakuist toetust ja 11% on sihipärase sotsiaalabi programmi abisaajad,“ lisas Mogherini.