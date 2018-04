Urmas Paet: GAG-i juht ei pea Krimmi okupeerimist millekski

Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paeti hinnangul kujundab Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur, kes on valmis vajadusel Krimmi sõitma, kooliõpilastes sobimatuid väärtushinnanguid.

"Eesti koolijuht ei pea Krimmi okupeerimist millekski. Milliseid väärtushinnanguid selliste väljaütlemistega kujundatakse õpilastes, kellele koolidirektor võiks olla autoriteet? Kas ja kuidas GAGis õpilastele selgitatakse, mis on üldse okupatsioon, mis on poliitilised repressioonid, mida tähendavad inimeste vahistamised ja kadumised Krimmis poliitilistel põhjustel?" küsis Paet.

"Ma ei pea õigeks, et Eesti Vabariigi haridusministeerium ja Tallinna linnavalitsus ühe koolijuhi poolt sellist meelsuse kujundamist aktsepteerib. Jutt on tuhandetest õpilastest, kes on selle otseses mõjuväljas," sõnas Paet.

GAG-i direktor Hendrik Agur ütles Yana Toomi Eesti büroo nõunik Margarita Kornõševale antud intervjuus, et kui vaja, läheks ta Krasnaja Strela kontserdiga kasvõi Krimmi esinema.