Urmas Kruuse kandideerib Elvas kohalikel valimistel

Reformierakonna Elva valla esinumber oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel on endine Elva ja Tartu linnapea ning endine minister, praegune Riigikogu liige Urmas Kruuse.

„Elva linnapeana algas kunagi minu tee poliitikasse ning seetõttu on mul eriti hea meel võimaluse üle osaleda Elva valla volikogu valimistel niivõrd olulisel hetkel," selgitab Kruuse. "Elva linna ühinemine ümbritsevate valdadega on suur väljakutse ja ma tahan sellele oma kogemuse ja Reformierakonna tugeva ning kogenud meeskonnaga kaasa aidata.”

“On väga oluline, et uue valla loomisega ei jäetaks kedagi maha. Me oleme täpselt nii tugevad, kuivõrd suudame ühendada oma kogemuse ja nutikuse valla piirist piirini ning inimesest inimeseni. Tahe koostööks on meil olemas ning selle tõestuseks on valdade vabatahtlik ühinemine. Eduka ühinemise võtmeküsimuseks on nüüd veelgi enam varasem kogemus suuremate omavalitsuste juhtimisel ja meie meeskonnal seda õnneks jagub,” lisas ta.

“Meie programm saabuvateks valimisteks keskendub tugevuste ühendamisele selliselt, et iga ruutmeeter meie valla pinnal oleks hea koht elamiseks ning igas vanuses inimene oleks kaasatud,” kirjeldab Kruuse valimisprogrammi eesmärki.

“Seetõttu on meie programmis suur rõhk erinevatel transpordilahendustel eesmärgiga, et lapsed pääseksid kooli, rulaparki või uude spordihalli ning emad-isad tööle ja eakad arsti juurde ning miks mitte ka väärikate ülikooli,“ ütles Kruuse, viidates valimisprogrammis olevatele algatustele ehitada Elvasse spordihall ja alustada eakatele suunatud väärikate ülikooli loengutega.

Rohkem kui 14 500 elanikuga Elva vald sünnib peale sügisesi valimisi; selle moodustavad vabatahtlikult ühinenud Elva linn, Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja vald ning osa Palupera ja Puka vallast.

Urmas Kruuse on XIII Riigikogu liige ning maaelukomisjoni aseesimees. Ta oli Taavi Rõivase esimeses valitsuses tervise- ja tööminister ning Taavi Rõivase teises valitsuses maaeluminister. Kruuse oli Elva linnapea aastatel 2002–2007 ja Tartu linnapea aastatel 2007-2014.