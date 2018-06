Urmas Klaas: tänane otsus on samm õiges suunas, kuid ei lõpeta veel eriplaneeringut

Täna otsustas valitsus algatada Tartu külje alla planeeritava tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise protsessi. Tartu linnapea Urmas Klaas loodab, et eriplaneering ka tõepoolest lõpetatakse ning tehast Emajõe kaldale ei kerki.

„Tänane otsus on samm õiges suunas, me oleme valmis tegema valitsusega koostööd, et valitsus oleks senisest paremini varustatud argumentidega eriplaneeringu lõpetamise osas,” sõnas Klaas.

Ta rõhutas, et see on vaid protsessi algus, sest täna algatati lõpetamise menetlus, mis võib kesta mitu kuud. „Minister Mäggi sõnul võib see võtta kolm kuud ning seejuures ei pruugi valitsus jõuda eriplaneeringu tegeliku lõpetamiseni,” täpsustas ta.

Erinevaid komistuskive, mis võiksid valitsust takistada menetlust lõpetamast ei osanud Klaas nimetada, kuid valitsuse esindajate sõnul on ka selline lahendus võimalik. Seetõttu on Tartu linnavalitsusel kindel plaan käia edasi kohtuteed.

„Seni kuni pole juriidilist fakti eriplaneeringu lõpetamise kohta, ei näe ma põhjust, miks peaksime kohtutee pooleli jätma,” nentis linnapea.