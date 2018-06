Urmas Klaas näitab tselluloositehasele jätkuvalt punast tuld: tehase metsa keskele peitmine pole lahendus

Est-Fori juhatuse liikmed Aadu Polli ja Margus Kohava ütlevad tänase lehe arvamusküljel esimest korda välja tselluloositehase loodetava asukoha: see on Tabivere lähistel. Tartu meer Urmas Klaas laidab mõtte maha.

Ta näitab tehasele vastuvaidlematut keelumärki. "Tehase metsamassiivi keskele peitmine ei muuda olematuks planeeritava keemiatehasega kaasnevat võimalikku kahjulikku keskkonnamõju. Tehase rajamisega Emajõele ja Peipsi järvele lisanduv reostuskoorumus on meile vastuvõetamatu ja siin ei mängi rolli, kas tehas on Tartust 10 või 21 km kaugusel," leidis ta.

Klaas, kes on siiani tselluloositehasesse suhtunud ülikriitiliselt, leiab ka nüüd, et tehasega kaasnev mõju on juba üldteada ja soovitud uuringutega hinnatakse ainult keskkonnakoormuse lisandumist, mitte aga keskkonnaseisundi paremaks muutmist.

"Veepoliitika raamdirektiiv välistab Emajõe ja Peipsi järve seisundi halvendamise. Kui rääkida võimalikest haisuhäiringutest, siis need on Äänekoski tehase näitel inimestele tajutavad ka kuni 50 km kaugusel tehasest," toonitas Klaas. Tema sõnul on nii Tartu linn kui ka Tartu vald väljendanud oma selget vastuseisu tehase kavandamisele mõlema omavalitsusüksuse haldusterritooriumile.

"Tartu linn on kohtusse kaebuse esitanud, toome selles 32 leheküljel välja kõik, mis on tehase kavandamiseks algatatud eriplaneeringu koostamises toimunud vääralt. Me ei näe muud võimalust, kui eriplaneering tuleb vabariigi valitsuse poolt lõpetada."