Urmas Jaaganti ennustus: Keskerakonnas kokkulepet pole ja „kolme õe“ nimekiri tuleb

Mõned valimisnimekirja loojad võivad enda parteist väljaviskamise vältimiseks ise Keskerakonnast välja astuda.

Märke, mis viitavad sellele, et Keskerakonna kaks leeri – Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone ühelt poolt ning Jüri Ratas erakonna juhina teiselt poolt – ei ole omavahel ühist keelt leidmas, on juba nii palju, et tõenäoliselt teatatakse homme nn kolme õe valimisnimekirja sünnist.

Ühtlasi tähendab see, et nad kõik kolmekesi või keegi neist lahkub vabatahtlikult Keskerakonnast enne, kui neid tuleks hakata põhikirja järgi parteist välja heitma.

Mille üle tegelikult kaks osapoolt vaidlevad ja kokkuleppele ei jõua, vihjas Yana Toom oma Delfile Strasbourg’is antud intervjuus. Toom tegi seal mitu viidet sellele, mida tema ja ta kaaslased Rataselt ootavad.

Ta ei toonud juhuslikult välja, et peab heaks sammuks seda, kui Ratas ütles, et tema arvates võiks halli passi omanikele anda kodakonduse. Ilmselt just siin on koht, kus ei suudeta kokku leppida. Keskerakond on ammu oma programmides lubanud, et selline asi ellu viiakse. Kuna aga valitsusse ei ole senini saadud, ei olnud seda mõistagi võimalik teha. Nüüd ollakse valitsuses ja Toomi ning tema kaaslaste arvates oleks aeg hakata oma lubadusi ellu viima.

Isegi kui Ratas tahaks halli passi omanikele kodakondsust jagama hakata, ei ole see praeguses koalitsioonis koos IRL-iga võimalik.

On ainult üks aga – Keskerakond on koalitsioonivalitsuses. Isegi kui Ratas tahaks halli passi omanikele kodakondsust jagama hakata, ei ole see praeguses koalitsioonis koos IRL-iga võimalik. Nii et Ratasel ei ole valikut, selles punktis kokku leppida ei saa, sest muidu pole enam valitsust, mis kodakondsusi jagaks. Toomi intervjuust võib mõista, et tema arvates on erakonna lubadused olulisemad. Koalitsioonileping ütleb aga sõnaselgelt: "Säilitame senised kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted." Siit edasi on Jüri Ratase ees tee püsti.

Täna saatis ka Ratas pressiteate, mille eesmärk on süstida erakonnakaaslastesse ühtsustunnet. „Kinnitan, et Keskerakond jätkab ühtselt ning seisab ka edaspidi iga Eestimaa inimese heaolu eest. Me oleme alati suutnud kõnetada ja ühendada inimesi sõltumata nende rahvusest, elukohast, soost, vanusest või emakeelest. Ma tean, et soovime ja suudame seda teha ka edaspidi,“ kirjutas ta. Sellise teate saatmisel just täna ja just sel hetkel saab olla mingi tähendus ainult seoses läbirääkimistega: need ei ole seni läinud edukalt.

Samal lainel oli Ratas ka valitsuse pressikonverentsil, öeldes, et teeb tööd selle nimel, et kedagi ei peaks erakonnast välja viskama.

Kui ka eelmisel nädalal võis oodata, et Toomi nimekiri tuleb, aga seda ei juhtunud, siis nüüd oleks kummalgi osapoolel raske veel aega juurde kaubelda. Toom on ka ise välja lubanud, et ühtegi päeva seda asja rohkem ei arutata, homme saab asi selgeks.

Kui on veel olemas mingigi kokkuleppimise koht, siis see leitakse kõige viimasel tunnil täna või homme, aga see pole enam kuigi tõenäoline.