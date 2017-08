Uputused kaubanduskeskustes põhjustab arvatavalt linna sadeveetrasside ummistus

Paduvihmade korral on tihti täheldatud sotsiaalmeedias hulgaliselt videoid kaubanduskeskuste üleujutustest. Küll kallab vihma joana läbi lae, küll muutuvad poeboksid basseinideks. Nägime ka eile, kuidas üleujutuste all kannatasid Mustika ja Rocca al Mare keskused. Uputused aga ei pruugi alati olla tingitud hoone vettpidavuse võimekusest.

Mustika keskuse äripindade juht Toomas Õun ütles, et nende keskuses põhjustas üleujutuse see, et linna hallatav sadeveetrass sadas kiiresti vett täis ja järgmisena täituvad sellisel juhul keskuse sadeveepüstikud, mistõttu ei ole veel enam kuskile minna.

"Püstik saab täis tänu sellele, et maa-alune trass ei suuda vett enam vastu võtta. Siis võib juhtuda nagu eile, et üks toru andis järgi," ütles Õun Delfile.

Õuna sõnul on varem esinenud probleeme ka katusega, ent nüüdseks on see mure lahendatud. "Eile ei tulnud katuselt mitte midagi läbi," kinnitas ta.

Sama ei saa aga Rocca al Mare keskuse kohta öelda. Videost on näha, kuidas selle keskuses Stendersi kauplusesse läbi lae kosena vihmavett langeb.





"Kõik lähedalasuvad linnatänavad olid ju vett täis, mis näitab, et linna trass ei suuda vett ära võtta ja kuskil hakkab kogunema. Sadeveetorustik lihtsalt ei võta suuri masse korraga vastu," ütles Õun.

Mustika keskuse enda sadeveetorustikud on liitumispunktideni kindlasti korras ja regulaarselt puhastatud. "Kui siit kuskile ära pole minna, ei olegi midagi teha," tõdes Õun.

Loe veel

Head lahendust Õuna sõnul ei olegi. "Sadevee trass eu ole ekstreemseteks oludeks projekteeritud ja eile oli vihma ekstreemselt palju. Aga õnneks juhtub seda väga harva," ütles ta.

Tavaliselt käib kahjude korvamine kindlustuse kaudu. Mustika alles kahjude hindamine käib, ent Õuna hinnangul midagi väga hllu ei ole. "Tänaseks on keskus kuiv ja avatud."

Tallinna kommunaalameti esindajatega ei õnnestunud Delfil kontakti luua.