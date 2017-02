Unistus viis liikumispuudega inimesed Toompeale lipuheiskamisele

Eesti vabariigi aastapäeva hommik äratas juba varakult ligi tosin puuetega inimest, kes olid otsustanud järgneda, elektriratastooli hoki eestvedaja, Jüri Lehtmetsa kutsele minna kaasa elama pidulikule lipuheiskamisele.

"Mul oli kunagi selline unistus, et tahtsin väga tulla koos teiste inimestega Eesti vabariigi aastapäeval Toompeale lippu heiskama," rääkis Lehtmets.

"Eelmisel aastal ma tegin selle ära ja mul oli väga hea tunne, et suutsin end ületada ja tulla varahommikul välja vaatamata külmale ilmale."

See, et sajad inimesed elektriratastoolidest ja kepi najal kõndijatest mööda tuhisesid, puuetega inimesi ei muserdanud, nemad liikusid koos lippudega omas taktis ja said nii täiesti õigeks ajaks Toompeale.

Lehtmets ja samuti ratastoolis liikuv Jako Stein olid oma saavutusega rahul, kuigi Lehtmets pidi oma koduks olevast TTÜ ühiselamust Kesklinna sõitma trolliga.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.