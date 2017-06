Ummikud kimbutavad: eesistumine mõjutab kogu kesklinna liiklust, autojuhid peavad varuma palju aega

Sel nädalal algab Eesti EL-i eesistumine ning muutub ka liikluskorraldus. Eriti sel nädalal peaksid autojuhid palju kannatust ja aega varuma, kuna juba täna saabuvad EL-i juhid Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker ning ühtlasi toimub ka laulu- ja tantsupidu. Enim takistavad üritused ja siia saabuvad delegatsioonid liiklust aga juulis ja septembris.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles Delfile, et eesistumisega seoses muudetakse liiklust ja parkimist jooksvalt. Lisaks peab arvestama, et Tallinnas on käimas palju teeremonte ja ehitusi.

Kuigi Kultuurikatlas asub ürituste nö staap, siis Rüütelmaa sõnul ei tähenda see seda, et just seal on palju enam liikumist võrreldes muude Tallinna piirkondadega. "Kuna ürituste ajal liigutatakse tegelasi lennujaama – hotellide, riigikogu, Kadrioru, Kultuurikatla jms objektide vahel, siis on mõju kogu kesklinna liiklusele ürituste toimumise ajal, mitte ainult katla piirkonnale".

"Seireseadmed näitavad kesklinna piirkonnas võrreldes viimase nelja aastaga liikluskoormuse kasvu, mis vähendavad sihtkohta jõudmise kiirust. See mõju tuleneb viimastel aastatel liiklusesse lisandunud sõidukitest (ca 5% aastas)," sõnas Rüütelmaa.

Eile Delfis ilmunud loos kirjeldas Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juhataja Valdo Põder, mida tähendab eesistumine liikluses ja muidu linnapildis tallinlastele. Põder sõitis Delfiga kaasa trajektoori Tallinna lennujaamast Kultuurikatlasse ja selgitas kogu eesistumise julgeolekuoperatsiooni.

"Kui tulevad VIP-külalised ja neid politseieskordi saatel kas hotelli või otse konverentsile viiakse, siis paneme liikluse kinni Tartu maanteel ja lähimatel ristmikel. Eskordid liiguvad võimalikult kiiresti, et oleks ohutu ja segaks vähe kaasliiklejaid," sõnas Põder.

"Mõnel üritusel on vaja transportida korraga 80 delegatsiooni. Kui lennukid saabuvad pooletunniste või tunniste vahedega, siis pole meil mõtet liiklust kogu aeg kinni hoida. Nii et vahepeal avatakse liiklus," selgitas Põder.

Kõige suurem koormus langeb Põdra sõnul juulisse ja septembrisse, siis on Kultuurikatla ümbruses liiklus häiritud. "Osa parklaid on broneeritud ning sinna ei saa parkida, samuti hotellide läheduses. Seda aga, et inimesed mingist kohast läbi ei pääse, ei ole. Liiklumine on häiritud, aga mitte võimatu," sõnas Põder.

Liiklus on takistatud suuresti just hommikustel aegadel 8-9 paiku, kui algavad konverentsid ja seminarid. Eriti häiritud on liiklus siis Kultuurikatla piirkonnas, Mere puiesteel, kesklinnas.

Eesti Päevaleht kirjutas tänaste ürituste kohta, et peale Euroopa Komisjoni presidendi tuleb Tallinnasse 21 komisjoni volinikku, kelle hulgas on näiteks endine peaminister Andrus Ansip, komisjoni asepresident, kes vastutab ühtse digitaalse turu eest. Eestis viibib ka Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe, kes eile kohtus president Kaljulaidiga ja läheb täna Tapale Prantsuse sõduritele külla.

Täna peaks Tallinnasse jõudma umbes 70-pealine välisajakirjanike seltskond, kes on Eestisse tulnud just nimelt eesistumise algust kajastama. Eestisse tulevad ajakirjanikud esindavad tuntud rahvusvahelisi meediaväljaandeid, nagu BBC, Politico, Financial Times, Sunday Times, Guardian, El País, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Le Monde, Le Figaro, Euronews, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, Economist ja New York Times. Osa neist jääb siia ka nädalavahetuseks, et astuda läbi noorte laulu- ja tantsupeolt.